Noelia Marzol (35) está en su mejor momento, dio el sí con el futbolista Ramiro Arias, se convirtió en madre de Donatello y también triunfa en lo profesional. Desde el éxito de “Sex”, la obra en la que participa hasta coronarse como ganadora de “La Academia”.

Noelia Marzol, ganadora de "ShowMatch" (captura de pantalla)

Sin embargo, eso no es todo. Es que la bailarina, además triunfa en su cuenta de Instagram, en la que tiene 2.2 millones de seguidores.

"Sex", la obra en la que participa Noelia Marzol. Foto prensa Foto: Foto prensa

Esta vez, fue con la publicación de un video en la que se la ve posando con un minishort y top blanco, y aparece su marido en toalla y tiene una divertida reacción.

“Ni en navidad atina @ramiroarias13. Ya no puedo ni grabar videos de ropa tranquila!”, escribió en la descripción del reel que tiene más de 600 mil reproducciones.

Noelia Marzol y su esposo Ramiro

“Lindo regalito de navidad”, le respondió él entre los tantos comentarios que recibió.

Noelia Marzol salió al cruce con sus seguidores tras recibir críticas por una de sus publicaciones

Desde su red social, Noelia compartió un video en el que su hijo estaba gateando por su casa y del lado de afuera del ventanal se veía a un perrito, por lo que algunas seguidores salieron a atacarla.

“Ahora que nació el bebé, el otro bebé (el perro) queda afuera”, fue uno de los comentarios que recibió, a lo que ella furiosa respondió: “Todas mojigatas opinando de lo que NO saben. El perro no es mío. Es de una de mis mejores amigas. Está afuera porque estoy haciendo temporada y ¡la casa NO es mía!”.