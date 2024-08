Noelia Marzol lució un microtop y una minifalda total pink y desafió: ¿team invierno o team verano?

Noelia Marzol es una actriz y bailarina argentina de 37 años, que saltó a la fama tras ser parte del “Muro Infernal”, un programa de televisión conducido por Marley. Desde entonces, se instauró en los medios de comunicación y actualmente, es una de las figuras del teatro argentino.

Noelia Marzol causa furor en Instagram Foto: instagram

Además de sus diferentes profesiones artísticas, Noelia Marzol brilla como influencer en las redes sociales, con más de 2.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y hasta 100.000 por posteo realizado.

En su cuenta de Instagram, Noelia le muestra a sus seguidores sus diferentes proyectos laborales, los grandes momentos con su pareja y sus hijos, su vida diaria, y los looks en tendencia que luce a diario, tanto de día como de noche.

Noelia Marzol marca tendencia

El look total pink de Noelia Marzol que causó furor en Instagram

En esta oportunidad, Noelia Marzol lució un conjunto de tres piezas total pink, en la parte superior, un microtop a modo de corpiño junto con un blazer, y en la parte de abajo una minifalda.

Completó el look con zapatos de taco alto, en tono claro y con brillos. En este caso, Noelia no usó accesorios, optó por el cabello suelto con algunas ondas, y para el maquillaje, lució un delineado negro, pestañas marcadas, rubor, contorno y un labial en color fucsia para combinar con su look.

Noelia Marzol causó furor con un look veraniego en pleno invierno, pero con temperaturas altas en Buenos Aires Foto: Instagram

“Con lo que me cuesta sacarme la joggineta últimamente. ¿Es el frío, es que estoy grande o que soy madre? Creo que todo junto. ¿Qué team sos?”, escribió Noelia en el posteo, ya que aprovechó las altas temperaturas de Buenos Aires para lucir un look con mucha piel al descubierto.

Microtop y minifalda: el look en tendencia de Noelia Marzol Foto: Instagram

“No puedo creer el calor que hace”, expresó en sus historias de Instagram. El posteo rápidamente conquistó a sus seguidores y recibió miles de likes. Sin dudas, Noelia sabe como marcar tendencia en la moda.