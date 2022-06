Nicole Neumann se encuentra en un viaje recorriendo varios paises de Europa junto con su novio Manu Urcera y dos de sus hijas, Sienna y Allegra, a quienes tuvo con su ex Fabián Cubero. Hace pocos días publicó imágenes de su paso por Riccione, uno de los destinos turísticos más aclamados de Italia. Su novio tuvo que competir en el autódromo de Misano Adriático, donde resultó ganador.

El look "Total Pink" lucido por Nicole Neumann desde las calles de Italia. Foto: Nicole Neumann

Aunque la modelo se enamoró de Italia, se despidió rápidamente de aquel país para viajar a Francia. “Dato que quizás no sabían/recordaban de mi. En el 98/99 viví un año en Paris trabajando acá como modelo! Fui hasta la cara de Galerias LaFayatte! Ayer tuve la oportunidad de ser ´guía turística´ en la ciudad que alguna vez, supo ser mi hogar y mostrarle a mis hijas y a Manu algunos de mis lugares favoritos”, confesó en sus redes sociales donde cuenta con una comunidad de 1,9 millones de seguidores.

Nicole Neumann posó desde Francia. Foto: Nicole Neumann

Junto a este recuerdo, Nicole subió una serie de imágenes con la torre Eiffel de fondo, donde luce un body negro y un pantalón marrón super canchero. Acompañó las prendas con unos lentes de sol y una gorra negra. La publicación conquistó miles de me gustas y comentarios: “Tus hijas se ven muy felices que hermoso viaje”, “Que lindos todos”, “Estas hermosa Nicole”, “Que mujer por favor”, “Linda linda linda”, “Me muero”.

Nicole Neumann compartió imágenes de su viaje por Francia. Foto: Nicole Neumann

Qué dijo Mica Viciconte durante el viaje de Nicole Neumann por Europa

Fabián Cubero y Mica Viciconte acaban de ser padres de un bebe llamado Luca. Ambos están muy contentos viviendo los primeros meses de vida de su hijo. Él tiene a su vez tres hijas con Nicole Neumann, dos se encuentran viajando junto con la modelo y la mayor se encuentra con su padre.

Mica Viciconte y Nicole Neumann. Foto: Vía País

En los últimos días la ganadora de MasterChef Celebrity compartió una polémica frase en Instagram y muchos creen que es para Nicole: “Un niño recordará quién estuvo con él, no quien gastó más. Los niños olvidan los juguetes y la ropa, pero el amor y el tiempo dedicado, nunca”.