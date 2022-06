Este semana Nicole Neumann y su novio Manu Urcera decidieron hacer una escapada a Milán, Italia para festejar el primer aniversario como pareja. De las mini vacaciones también participaron Allegra y Sienna, dos de las tres hijas de la modelo junto a Fabián Cubero.

Pero en las primeras horas en Europa, Nicole y su familia no la pasaron para nada bien. Primero porque la aerolínea no les envío una de sus valijas. Y luego porque la conductora fue víctima de un robo.

Viajaron con Allegra y Sienna Foto: Instagram/ nikitaneumannoficial

A través de las redes sociales, Nicole contó su experiencia y alertó a sus seguidores para estar prevenidos en caso de viajar por esa zona. “Me robaron la billetera de la cartera. Estábamos en una plaza y ahí me di cuenta de que no la tenía. Dato por si vienen, no hay robos con armas ni nada pero hay que tener las carteras bien cerradas”, manifestó en Instagram.

Después aseguró que las autoridades tienen ya a dos sospechosos de este tipo de hurto en los que “agarran la plata y las tarjetas y después te tiran el bolso por alguna parte”, explicó Nikita.

Mostraron fotos de los paseos Foto: Instagram/ nikitaneumannoficial

A través de sus redes sociales también mostró fotos y videos de sus paseos y de la estadía en el hotel y reconocío: “Solo 2 días en Europa y necesitaría un álbum de 50 fotos!!!”. Mientras que en otra publicación, aclaró que Indiana, su hija mayor, no los acompañó al viaje por tener compromisos con la escuela.

El romántico mensaje de Nicole Neumann a Manu Urcera por su aniversario

Nicole y Manu celebraron su primer aniversario de novios en Milán. En una escapada romántica en la que estuvieron acompañados por las hijas de ella. Para dejar retratado el momento, la topmodel compartió una serie de imágenes y destacó: “Nuestro primer día juntos en Europa, nuestro primer aniversario, y una más de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños, aventuras… sos nuestro ángel guardián, nuestro Norte!!!!!”.

Un año como pareja Foto: Instagram/ nikitaneumannoficial

“Te amo infinito!!!! Sé que toooodooooo esto, es solo el comienzo!!!!! Te amo Manu Urcera”, cerró. Y el piloto de carreras le respondió muy cariñoso: “Increíble que pasó un año, increíble los muchos momentos que compartimos en este tiempo. Ojalá todos tengan a alguien como vos en sus vidas. Buena mujer, trabajadora, mama al 100% dando todo por sus hijas siempre, buena amiga, con el don inmenso de la honestidad y la buena gente que en estos tiempos no abunda. Te amo y sabes que cambiaste mi vida para bien desde que apareciste en todos los aspectos. Vamos por más, muchos más años juntos”