Nati Jota recorrió las calles de Qatar con un short de jean y una remera dedicada a la selección argentina

Nati Jota es una periodista argentina que no deja de crecer en su carrera. Este año no paro de cumplir sueños, por un lado, formar parte del análisis de Gran Hermano 2022, que siempre lo consideró una ilusión a lo largo de su vida y por otro, vivir un mundial junto a sus amigos.

Estilo chic Foto: instagram/Natijota

La conexión con sus millones de seguidores, sus análisis, opiniones y ocurrencias la llevaron a volverse viral al principio de su carrera hasta convertirse, hoy en día, en una de las influencers más codiciadas en el mundo de la comunicación.

La ex panelista de ESPN poso desde los lujosos edificios de Doha, con un short de jean con brillos y una remera dedicada a al conjunto nacional, donde lleva la frase “Argentina team”. Por supuesto que la visera no podía faltar en su total look.

Nati Jota Foto: instagram

Grego Rosello, uno de los humoristas más renombrados en el mundo digital, también viajo a ver la competencia más importante del futbol mundial y lograron coincidir con Jota. Tanto es así, que ayer por la noche, ambos hicieron stream vía Twitch y YouTube en “Fernet con Grego”.

Nati Jota deslumbró con su look en las calles de Doha Foto: instagram

La ansiedad de los influencers

Nati Jota comparte con sus seguidores sus actividades diarias de forma recurrente. Las redes sociales son un mundo de la inmediatez, donde pocas veces la gente espera para ver las historias completas.

Nati Jota en el Gran Rex. Foto: Instagram

La periodista hizo alusión a esto en uno de sus posteos. “Me cuesta mucho hacer paneos lentos, pero se vería mucho más lindo. El tema es que 1) me da ansiedad y 2) pienso que ustedes se van a aburrir sino hablo o muestro rápido”.