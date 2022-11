Nati Jota se fotografió en lencería desde Qatar y causó sensación en redes: “me van a bloquear”

Nati Jota suele compartir en la red social de la camarita todas las cosas que realiza en su día a día, ya sea con un look de entre casa o con un outfit elegante, pero en esta ocasión eligió compartir algo distinto para aquellas personas que quieran utilizar ropa interior cómoda sin importar el lugar donde se encuentren.

Nati Jota se fotografió desde Qatar. Foto: Instagram

Y para ello, posó con un corpiño negro de encaje al cual combinó con una tanga del mismo color que llevaba un detalle blanco en su centro, y escribió: “Mis nuevos seguidores árabes, me van a bloquear, lloro. Pero les dejo el dato de que los mejores conjuntos de ropa interior del exterior que agarran mega bien son de “Love it Importados”.

De esta forma, Nati supo combinar el aire sensual y casual -ya que fue tomada dentro de la habitación del hotel en el que se alojaba con el pelo algo despeinado, propio del ambiente informal- con el humor dentro de un mismo posteo, tratándose de una actitud muy característica de la periodista.

Nati Jota posó en lencería y se llevó todas las miradas. Foto: Instagram

Cuál fue la reflexión que Nati Jota compartió con sus seguidores

Tanto en Instagram como en Twitter, Nati Jota permanece en contacto con los usuarios que la siguen, ya sea interactuando con ellos o dedicándoles reflexiones que puedan solventar o aliviar un poco cualquier malestar por el que puedan estar pasando.

La reflexión que Nati Jota le dedicó a sus seguidores. Foto: Twitter

Y esta ocasión no fue la excepción, por eso fue que desde la red social del pajarito, la periodista relató: “’A cada día le basta su aflicción’, es de la biblia, pero me lo dijo siempre mi mamá. Hoy sobrevivimos hoy. Hoy resolvemos lo de hoy. No te enloquezcas con mañana porque igual te vas a enloquecer mañana, no se puede “adelantar”, lo de mañana corresponde a mañana. Abrazate por hoy”.