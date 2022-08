Nathy Peluso imitó los movimientos de Dua Lipa y subió la temperatura desde el escenario

Muchos recordarán la osada coreografía de Dua Lipa al ritmo de “Pretty Please” que circuló durante varios días en las redes sociales gracias a la gran cantidad de reacciones que cosechó su sensual video. Ahora Nathy Peluso siguió sus pasos y también alcanzó una cantidad considerable de reproducciones con sus movimientos de caderas que la llevaron a viralizarse a través de Instagram.

La controversia por su desafortunada frase sobre sentirse “más española que argentina” le valieron fuertes críticas en Twitter, tanto es así que la cantante oriunda de Luján, provincia de Buenos Aires, debió salir a pedir disculpas por sus dichos y aclaró lo sucedido. Aquel episodió quedó atrás y sus fans volvieron a enfocarse en su carrera.

Nathy Peluso Foto: Instagram

Es así que su concierto en el Cooltural Fest de España se llevó todas las miradas por su seductor baile. La artista de 27 años subió la temperatura de sus fans con un cautivante meneo hasta abajo junto al pie del micrófono.

El video fue publicado en Instagram a través de una cuenta de fanáticos y llegó hasta Nathy Peluso quien lo replicó en sus historias. Es así, como las imágenes sumaron rápidamente miles de reproducciones y cientos de comentarios sobre la artista.

El descargo de Nathy Peluso tras las críticas por decir sentirse española

A través de un Instagram Live la intérprete de “Delito” debió pedir disculpas por sus dichos sobre la Argentina ante la catarata de críticas y cuestionamientos que recibió.

“Todo lo que he dicho y escrito sobre mi país, lo he hecho desde la honestidad, desde un lugar super genuino, desde una admiración y una nostalgia super profunda que cualquier inmigrante puede comprender”, se confesó la artista.

Nathy Peluso posó semidesnuda en Instagram. Foto: Instagram

Y argumentó que su expresión fue sacada de contexto: “Los medios utilizan para un clickbait, la gente quiere un clic, está loca por tener clics, la gente descontextualiza”. “De verdad me gustaría que se queden con el cariño que le he puesto a todas mis letras, al trabajo de años de demostrar cariño y compromiso con mi cultura, con mi público, con la gente que me ha visto crecer”, cerró.