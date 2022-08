Nathy Peluso lució un body cavado con banderitas en Instagram y le llovieron corazones rojos

Nathy Peluso sabe hacer que sus fanáticos se emocionen por una foto y esto ha quedado en claro con el look que eligió para su reciente producción.

Es que la cantante lució un body cavado con un llamativo estampado: tenía algunas de las banderas de diferentes países, principalmente aquellas donde esté el color rojo.

Con fotos en diferentes ángulos, Peluso mostró su belleza a sus casi 5 millones de seguidores en Instagram, alcanzando casi 200 mil “me gusta” en su primera hora de publicación.

Nathy Peluso lució un body cavado con banderitas. Foto: Instagram

Como ya es costumbre en sus posteos, sus fans aprovecharon para enviarle saludos, elogios y, en este caso, aplaudir su estilo para la moda.

Nathy Peluso se llevó cientos de corazones por sus fans. Foto: Instagram

Por qué Nathy Peluso no se siente argentina

Durante una entrevista con la revista Vogue, Nathy confesó que se “siente española” y que solo tiene argentino el acento.

Nathy Peluso explicó la razón por la que no se siente argentina. Foto: Instagram

“Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy afuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... todo en español”.