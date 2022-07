Nathy Peluso es una de las voces que marcan tendencia en cada una de sus presentaciones, tanto en público, como en las redes sociales. Es que la cantante de éxitos como “Vivir así es morir de amor” disfruta de las vacaciones y aprovechó su viaje a Tenerife para mostrar un nuevo diseño de bikini.

Acompañada de un paisaje espectacular, con el mar de fondo y un atardecer increíble, la argentina disfrutó de un vino, junto al calor y con un baile que encendió las redes con todos sus seguidores. Con un diseño de bikini que empieza a ser tendencia en el verano europeo, deslumbró a sus fanáticos.

Nathy Peluso desafió la censura de Instagram y se bajó el pantalón para las cámaras Foto: Instagram

“Que bonito Tenerife”, escribió la artista en sus redes sociales que rápidamente se encendieron y tuvo sus réplicas en algunos minutos. Entre emojis de fuegos y corazones, los fanáticos compartieron sus comentarios en la publicación que en pocas horas alcanzó los 188 mil me gustas.

Pero lo más destacado fue la música de fondo, ya que usó la voz de un grande de la música estadounidense como Barry White con uno de sus temas más conocidos como “Just The Way You Are”. La artista argentina se ha mostrado en varias oportunidades fanática del estilo soul o jazz de aquel país.

El día que Nathy Peluso sorprendió con un vestido negro con transparencias

La cantante argentina fue protagonista de un desfile realizado por Jacquemus, que presentó su colección para el Otoño de 2022. El desfile fue en el sur de Francia, pero todo quedó eclipsado por las transparencias de la cantente.

Nathy Peluso desafío los límites y lució un vestido de transparencias. Foto: Instagram.

Además de la creatividad de Jacquemus, también impactaron algunos estilos, destacando principalmente por el de Nathy Peluso. En su cuenta de Instagram donde tiene más de 4,8 millones de seguidores y mostró su diseño con transparencias que encandiló a todos.