Natalia Barulích alcanzó la fama internacional por haber mantenido una relación con el cantante Maluma durante 2 años. Sin embargo, con ese romance en el pasado, la modelo la rompe en las redes por su cuenta.

La morocha de 29 años es cubana-croata y suma 3.7 millones de seguidores en Instagram. Y es allí donde sorprende con cada posteo, es que en todos muestra un poquito de más.

En la publicación más reciente, Natalia lució un top abotonado de jean con una colaless blanca diminuta desde la playa.

Con los morros de Río de Janeiro de fondo, la modelo aprovechó el calor y se fotografió de espaldas, de frente y sentada en una reposera con un coco en la mano.

“Por siempre salvaje y libre”, escribió en el pie de foto y no tardó en llenarse de comentarios de todos sus fans totalmente enamorados con la belleza de la morocha.

El triángulo amoroso con Neymar

Natalia protagonizó el videoclip de Felices los 4 de Maluma en 2017 y desde allí comenzaron una relación que perduró hasta 2019. Los rumores de que la ruptura fue por culpa de Neymar fueron instantáneos, agravado porque el cantante y el futbolista eran amigos.

Poco después, el brasileño posteó en sus redes una portada de una revista junto a la modelo que todos interpretaron como la confirmación de su nuevo romance. A pesar de que ambos insitieron e insisten en que son solo amigos, la amistad con Maluma se terminó.

Todo empeoró el año pasado cuando el colombiano lanzó el tema Hawái que todos interpretaron como una indirecta. Es que la supuesta pareja había vacacionado en la isla estadounidense. Parte de la letra dice “deja de mentirte, la foto que subiste con él, sé que fue para darme celos”.

Maluma explicó que los rumores eran falsos y que no tiene ningún problema con Neymar. “No ha pasado absolutamente nada. Yo no sé si ellos están juntos, e igualmente no me importa, pues cada uno hace su vida”, dijo.