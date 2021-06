Aunque saltó a la fama por haber tenido un romance bastante largo con el cantante Maluma, lo cierto es que Natalia Barulich es una modelo de talla internacional tenida en cuenta por grandes marcas.

//Mirá también: Natalia Barulích posó en top de jean y microbikini

Natalia Barulich (Foto: Instagram) Instagram | Instagram

La joven de 29 años es hija de un croata y de una cubana. Si bien nació en Croacia, se crió en Estados Unidos, donde estudió ballet y, con el paso del tiempo, se adentró en el mundo de la moda.

En 2019 supimos más de ellas, cuando se conoció el final de la relación amorosa que había tenido por dos años con el cantante Maluma. El hecho fue noticia en todos los medios dado que, según comentaban los rumores, Natalia lo habría dejado por el jugador de fútbol Neymar. Hasta, incluso, le valió la dedicatoria del hit “Hawai”, por parte del artista colombiano.

Natalia Barulich (Foto: Instagram) Instagram

Aunque el romance con el futbolista tampoco parece haberse mantenido en el tiempo, el crack brasileño continúa dejando likes en las publicaciones de la modelo.

Este fue el caso del último posteo de Barulich, en el que se muestra paseando en un auto descapotable por Bervely Hills, con una microbikini multicolor y bastante llamativa. “Literalmente quiero este diseño en todos los colores”, escribió la chica en sus stories, al momento de mostrar el traje de baño.

//Mirá también: Natalia Barulich lució una bikini animal print

Natalia Barulich (Foto: Instagram) Instagram

Si bien no se sabe mucho del estado sentimental de Natalia, lo que sí es seguro que no deja de divertirse y pasarla bien con amigos. Así, por ejemplo, recientemente se la vio disfrutando como una niña de los juegos de Six Flags Magic Mountain, en California.