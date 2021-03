Natalia Barulich disfruta de unas vacaciones en las Islas Maldivas, pero no descansa de las redes. La modelo exnovia del cantante colombiano Maluma y, ahora también, ex de Neymar, compartió su viaje en su cuenta de Instagram ya desde el avión: en la imagen, se la ve disfrutando de un servicio digno de las mejores primeras clases del mundo.

Barulich y todos los lujos. (Foto: Instagram)

Además, la modelo, que siempre expone sus diseños y diversos outfits, esta vez no hizo la excepción y volvió a cautivar las miradas de sus seguidores con una impactante producción.

En esta ocasión, publicó cuatro fotos en la que se la ve luciendo un delicado conjunto de lencería de encaje con transparencias, mientras juega y posa con una flor roja. “Sabía que me extrañabas. Yo también me extrañaría”, es la frase – escrita en inglés – que escribió para acompañar las imágenes, aunque no se sabe si el mensaje tiene un destinatario en particular.

Delicado encaje para la modelo. (Foto: Instagram)

Vale recordar que si bien es una de las modelos más requeridas y cotizadas en el mundo, su rostro apareció en todas las portadas tras el escándalo que se generó cuando, luego de dos años, terminó su relación con Maluma y comenzó un romance con el astro del fútbol brasileño. Ahora, todo parece indicar que también esa historia finalizó.

Barulich es una de las modelos más cotizadas. (Foto: Instagram)

A sus 29 años, Barulich lleva una extensa carrera trabajando con marcas de primer nivel y siendo la cara de importantes revistas como BAZAAR y GQ. Asimismo, fue la protagonista del video “Felices los cuatro”, luego de lo que comenzó su noviazgo con el artista colombiano, quien, según dicen, se inspiró en ella para escribir la canción “Hawai”, su reciente hit.