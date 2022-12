Morena Rial sorprendió en las redes sociales al mostrarse con un minivestido de aberturas y underboob

Con cada aparición que realiza Morena Rial en Instagram suele causar sensación, ya que no solo se muestra con osados vestuarios que muestran más de lo que ocultan, sino que también revela datos inesperados como ocurrió hace algunas semanas con los retoques estéticos que realizó o con la creación de un perfil en la plataforma de contenido para adultos ‘OnlyFans’.

Morena Rial subió la temperatura en Instagram con su look de noche. Foto: Instagram

En esta oportunidad, la hija de Jorge Rial volvió a ser el centro de atención al posar frente al espejo con un minivestido cut out que generaba el efecto ‘underboob’ por el lugar en el cual estaba situada la abertura, y que llevaba dos pequeñas tiras en los bordes inferiores del costado de la prenda como mera decoración.

Y desde la descripción del posteo, Morena dejó un picante mensaje al que acompañó con el emoji del diablito morado junto con otro que expresaba locura: “Ella en el insta me tiene en los M.A”.

Morena Rial sabe cómo coquetear con sus seguidores. Foto: Instagram.

Cómo es la cuenta de Morena Rial en Onlyfans

Hace algunos meses, la hija de Jorge Rial confesó que sentía curiosidad por la plataforma de contenido para adultos a la que sus fanáticos le pedían en que se uniera con gran insistencia, y luego de pasar por el quirófano para someterse a algunas cirugías estéticas, anunció que había creado un perfil.

More Rial confesó Onlyfans no es lo suyo. Foto: instagram/moreerial

Sin embargo, durante las interacciones que suele tener con sus seguidores desde las historias de Instagram, un usuario preguntó: “¿Para cuándo Only, o no te animás al contenido?”, y con suma honestidad, ella respondió: “Tengo activa la cuenta ya, pero sinceramente no es lo mío”.