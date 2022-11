Morena Rial compartió una foto al borde de la censura en Instagram y causó sensación entre sus seguidores

A pesar de los complejos físicos que la envuelven y la llevaron a considerar la idea de pasar nuevamente por el quirófano para otra cirugía estética, Morena Rial sigue posando frente al espejo luciendo poca ropa con absoluta seguridad, como fue en esta ocasión en que saludó a sus seguidores a través de un sensual posteo.

El look de More Rial que encendió las redes. Foto: Instagram

En él lucía un crop top verde con una tira gruesa y otra delgada, y por debajo, una bombacha colaless roja. De esa forma no solo revelaba la figura de su cuerpo sino que también le daba visibilidad a los tatuajes de sus antebrazos y su pierna.

More Rial subió la temperatura en las redes. Foto: Instagram

Y tanto el pelo suelto -y levemente despeinado- como su rostro desmaquillado aportaban al clima casual e informal con el cual accedía, aunque también se trata de un sello de la hija de Jorge Rial, ya que rara vez se hace un recogido o aplica un excesivo maquillaje antes de fotografiarse.

Al mismo tiempo, More compartió su propia publicación en sus historias con el escrito “Quién me da amor?”, a través del cual invita a sus seguidores a pasar por el posteo y dejar un mensaje. El único inconveniente con su impronta fue que decidió limitar los comentarios y muchos de los usuarios perdieron el acceso a responder.

More Rial reposteó su publicación en las historias. Foto: Instagram

Qué piensa Morena Rial sobre OnlyFans

Hace algunas semanas que la hija de Jorge Rial apostó a la interacción con sus 1.3 millones de seguidores y desde las historias de Instagram responde las preguntas que los usuarios realizan. Sin embargo, hace algunos días surgió el insistente pedido de que creara una cuenta en la plataforma de contenidos para adultos más elegidas hoy en día, OnlyFans, y con firmeza declaró que no estaba interesada en incursionar dentro de ese ámbito, no solo porque no lo conocía sino porque tampoco sentía interés en aprender a usarlo.

El interés de More Rial por OnlyFans. Foto: Instagram

No obstante, en el camino su pensamiento cambió al igual que su decisión, ya que al surgir nuevamente el tema entre las preguntas que le enviaron, Morena escribió: “Esta semana hago el curso para entender la plataforma y yendig”, aseverando que efectivamente se convertiría en una más de las tantas personalidades famosas que se unen a esa red.