Morena Beltrán es una de las mujeres del momento en Argentina. Su rápido crecimiento profesional dejó impactado al mundo del periodismo deportivo y supo ganarse su lugar en la pantalla grande, donde debate y defiende sus argumentos con firmeza en ESPN. Pero también se destaca por su belleza y, cada vez que puede, deslumbra a todos a través de sus redes sociales.

Esta vez More hizo una publicación en su cuenta de Instagram para cumplir con uno de sus anunciantes pero también para mostrar cómo vive el día a día. Posó de manera muy elegante, con un top marrón claro y un blazer blanco que combinaba con su pantalón del mismo color.

Morena Beltrán posó muy elegante desde la intimidad de su casa morenabeltran10 | Instagram

Pero claro, el sillón estaba en la misma gama de los marrones, por eso sus seguidores no lo dejaron pasar. Fue Sol Pérez, la exchica del clima en TyC Sports que despegó desde el canal de deportes, la que le hizo un comentario al que reaccionaron casi un centenar de personas.

“Que combineta metiste con el sillón jaja”, escribió Sol junto a un emoji de carita con corazón y un corazón. El comentario despertó el humor de los seguidores de more. Otra famosa que comentó el posteo fue Sol Rivas, la esposa de Nicolás Colazo que dejó emoticones de fueguitos, caritas enamoradas y el comentario “naa”.

Morena Beltrán posó muy elegante desde la intimidad de su casa y Sol Pérez le dejó un comentario morenabeltran10 | Instagram

El posteo alcanzó casi 300 mil “Me gusta” en pocos días y cientos de comentarios en donde los usuarios destacaron la belleza de Morena. Incluso, en su mayoría fueron chicas las que dejaron algún mensajito para la periodista deportiva.

Tildaron de botinera a Morena Beltrán y no se quedó callada

Trabajar en el ámbito del fútbol no es sencillo y menos para una mujer. Pero Morena hace rato que demuestra que está a la altura y no se queda callada.

Hace algunas semanas Daniela Aránguiz, esposa del futbolista Jorge Valdivia y conductora chilena, arremetió contra la periodista deportiva.

Morena Beltrán posó muy elegante desde la intimidad de su casa morenabeltran10 | Instagram

Morena escribió en su cuenta de Twitter: “Lo que juega el Mago Valdivia”, halagando las destrezas del mediocampista en el partido entre Unión la Calera y Vélez por la Copa Libertadores.

Y la chilena respondió: Me llama la atención que una argentina vea partidos chilenos jaja. ¿Cómo se dice botineras?”. Pero More no se quedó callada y respondió: “Igual señora infórmese por lo menos. Era Copa Libertadores y jugaba contra Vélez”.