Misterio por las fotos en bikini de Stefi Roitman: qué tiene en la panza

Las fotos de Stefi Roitman en las redes sociales suelen generar gran interés entre los usuarios. Conocida por sus posteos con poses y ángulos poco convencionales, sus publicaciones despiertan reacciones y lluvia de corazones entre sus más de 3.7 millones de seguidores en Instagram.

Pero en las últimas horas, compartió en su perfil una serie de imágenes que dejó perplejos a los internautas. Las fotografías fueron tomadas en contrapicado, es decir desde abajo, y destacaron su abdomen al posar en bikini. Pero toda la atención se la llevaron las pequeñas ventosas que tenía en su piel.

Muchas teorías sobre sus fotos Foto: Instagram/stefroitman

El detalle originó una fuerte curiosidad de sus seguidores que en los comentarios no pararon de preguntar qué es aquello que tiene pegado en su panza. Pero hasta ahora, la ex host digital de “La Voz Argentina” no salió a dar ningúna explicación, solo se limitó a expresar en la descripción del post: “Calentitoooo”.

Las teorías de los usuarios sobre el misterio en las fotos de Stefi Roitman

Al ver a la joven actriz con unas sopapitas en su cuerpo, muchos comenzaron a especular de qué se trataba. En ese sentido, algunos arriesgaron que puede llegar a ser algún tratamiento estético o de belleza corporal, otros fueron más ácido y apuntaron: “Cosa de chetos, no lo entenderías”.

Stefi Roitman dio qué hablar en las redes Foto: Instagram/stefroitman

Por otro lado, hubo quienes dijeron que serían flores humedecidas. Sin embargo, la teoría que se repitió más es que sería una señal para confirmar que estaría embarazada. “Tiene como púas o pelos saliendo de ese chupo… ¡qué asco!”, “Son como pelos encarnados”, “Parecen flores mojadas, se ve el tallo” y “Se viene un bebe”, fueron algunos de los comentarios que recibió además de 88 mil “me gusta”.

Stefi Roitman desmitió los rumores de crisis con Ricky Montaner

Desde que se casaron en enero, Stefi Roitman y Ricky Montaner enfrentan rumores de crisis y separación en forma constante. Esta vez las versiones circularon a partir de una reflexiva frase compartida por el hijo de Ricardo Montaner en sus historias: “Aun viviendo momentos difíciles, recuerda que Dios está en control y que todo va a estar bien”, expresó.

Nadie pude decifrar qué es eso Foto: Instagram/stefroitman

Tras sus palabras, la idea de un tiempo tormentoso con la joven artista no tardaron en llegar. De todas formas, Stefi se encargó de desmentirlo. A través de una publicación en Twitter, la influencer confirmó que todo marcha más que bien con el músico: “Me casé con el tipo más espectacular. Hacemos un equipo de puta madre. Te amo RM”.