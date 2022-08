Con más de 3.7 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, Stefi Roitman supo ganarse sin dudas el cariño de la gente y conformar una comunidad que la sigue en cada paso que da. La actriz comparte su día a día en la red social e interactúa mucho con sus fanáticos a través de sus historias o publicaciones.

Residiendo en Miami pero viajando muy frecuentemente a Buenos Aires, su casa, Stefi vive de acá para allá, aunque contó que eso no le molesta en lo más mínimo. Ahora la esposa de Ricky Montaner está en el país y compartió un carrusel de fotos pero un detalle se llevó toda la atención.

Stefi Roitman se llevó todos los corazones rojos. Foto: Instagram

Con un look muy casual de buzo, biker y zapatillas, Roitman posó para la cámara desde una escalera y enamoró a sus seguidores. “Luego me dijo: “Vamos, que te enseño Buenos Aires”. Y nos fuimos en una”, escribió junto a las fotos, citando la letra de la Bizarrap Session con Quevedo, un tema que la está rompiendo sin dudas.

Al ritmo de Bizarrap, Stefi Roitman posó con un look casual y se llevó todos los elogios. Foto: Instagram

Stefi posó desde una escalera. Foto: Instagram

Rápidamente la publicación acumuló miles de likes y cientos de comentarios elogiándola y también comentando sobre la canción. “Potra”, “Preciosa”, “Sos un ser de luz”, “La mejor canción”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos en el posteo.

Look casual de Stefi Roitman. Foto: Instagram

El detalle de una foto de Stefi Roitman y Evaluna que se llevó toda la atención

Días atrás fue el cumpleaños de Evaluna y Roitman como buena cuñada subió una foto junto a la cantante del clan Montaner. Sin embargo, muchos comenzaron a especular porque aparentemente la menor de los hermanos llevaba puesto un collar con la foto de un bebé, que todos aseguran que es Índigo, la hija que tuvo que Camilo.

Los usuarios de internet aseguran que el bebé del collar es Índigo. Foto: Instagram

Si bien no se dijo nada al respecto, todavía los padres de la pequeña no la presentaron en las redes sociales: “Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía, quien quita que no tenga tantas ganas de salir a que la vean. Estamos respetando su lugar”, dijo Camilo sobre el tema.