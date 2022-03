Luego de involucrarse en la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro al recordar su matrimonio con Alejandro Fantino, Miriam Lanzoni posó fulminante en las redes sociales con un posteo que despertó varios suspiros.

La actriz compartió con sus más de 280 mil seguidores en su cuenta de Instagram una serie de imágenes donde se la ve seductora y se animó a mostrar su figura. En su reciente publicación lució un top marrón al cuerpo que combinó con un pantalón palazzo de unos tonos más claros, look ideal para el final del verano.

Revolucionó a los usuarios. Foto: Instagram/MiriamLanzoni

En la descripción del post, aseguró: “Los envidiosos dirán que estoy conteniendo la respiración para lograr la cinturita de Thalía... Pues si”. Y recibió más de 1200 “me gusta” de parte de sus seguidores y comentarios como: “Toda linda, es maravillosa”, “Que diosa sos. Te veo y muero de amor”, “Que mujer” y “Bonita”.

Incendió las redes Foto: Instagram/MiriamLanzoni

A través de las historias, Miriam Lanzoni se animó a más y compartió un breve pero eclipsante video que deslumbó a los usuarios. Desde el piso de “A la tarde”, la panelista mostró un top negro de estilo underboob que encendió las redes.

Qué dijo Miriam Lanzoni de Jorge Rial

Luego de confirmarse la ruptura de Rial con Romina Pereiro, la también diseñadora de modas recordó un fuerte cruce con el periodista durante su matrimonio con Fantino. “A mí me parece muy extraño que Jorge, justamente él, hable de noticias infundadas, sin antes ser chequeadas, porque en carne propia me tocó vivir cosas muy feas por parte de Jorge Rial. Me acusó de infidelidad en mi matrimonio anterior”, disparó en su programa días atrás.

“No me nombró directamente. Pero dio todas las pistas. Mi matrimonio no me afectó pero es muy feo que te coloquen en un lugar cuando es una noticia infundada y después me enteré por dónde le llegaba”, reveló.

Y siguió: “Por otro lugar le inventaron que estaba esperando mellizos y él lo dice en su programa, al aire, como si nada, me parece que él tiene que entender que él se maneja así y por qué otra persona no debería de hacer. Y eso de vuelto, me parece que no porque nunca le llegó ningún vuelto por decir cosas y ni pidió disculpas”.