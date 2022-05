Michelle Salas, la hija mayor del cantante mexicano Luis Miguel, es una de las jóvenes mujeres del mundo con influencias en la moda, no solo por su belleza, y sus más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, sino que sus estudios sobre la moda que aplica en su diaria así lo confirman.

La joven de 31 años, suele volcarse en sus redes sociales para mostrar sus looks, su rutina y sus consejos de la belleza.

El look tendencia primavera-verano 2022 de Michelle Salas. Foto: Michelle Salas

Y en esta oportunidad, se mostró reluciente y relajada caminado por la calle con un look estilo sport pero sin dejar de lado lo sensual.

Michelle Salas

“La calma antes de la tormenta”, escribió la también hija de la actriz Stephanie Salas, acompañándola con el emoji del sol, un girasol y una carita de calma después de hacer su rutina de yoga.

Michelle Sala luciendo su look sport Foto: Instagram @michellesalas

Michelle posó ante los rallos del sol y lució un top fruncido con tiras que rodean el cuello y los hombros, con un jogging recto, todo haciendo juego en color blanco.

Michelle Sala luciendo su look sport Foto: Instagram @michellesalasb

Además, le sumó una campera de jean oversize y un un bolso de mano rayado color blanco y celeste.

El enojo de Michelle Salas por su aparición en la serie Luis Miguel, la serie

Luego de que se emitiera el último capítulo de la segunda temporada, la joven influencer recurrió a sus historias de Instagram para expresar su descontento.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, empezó relatando.

LUIS MIGUEL LA SERIE - Temporada 2 (L to R) DIEGO BONETA as LUIS MIGUEL and MACARENA ACHAGA as MICHELLE SALAS in Episode 203 of LUIS MIGUEL LA SERIE - Temporada 2. Cr. CAMILA JURADO/NETFLIX © 2021 Foto: Camila Jurado/NETFLIX

Y agregó: “Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”