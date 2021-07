María del Cerro es sinónimo de elegancia y buen gusto. En su cuenta de Instagram la modelo y actriz siempre se ocupa de subir contenido para mantener a sus seguidores al día respecto a su vida personal y sus mejores producciones de fotos y videos.

Esta vez, la rubia apostó a un conjunto de lencería negro de encaje y con transparencias con el que posó en modo “selfie” para la cámara. “Lo que se viene...”, escribió, misteriosa, en el epígrafe de la publicación que ya suma más de 75 mil likes y cientos de comentarios.

María del Cerro (Instagram)

A lo que la modelo hacía referencia con su comentario es a las campañas de ropa interior que suele protagonizar. En la galería etiquetó a la marca, dándole a entender a los fanáticos que este conjunto con el que posa formará parte de la nueva colección.

Mery del Cerro (Foto: Instagram/ @merydelcerro)

¿Meme Bouquet la engañó a María del Cerro?

Mary del Cerro y Meme Bouquet no están en su mejor momento. Hace algunos días varios usuarios en las redes lo cruzaron y lo acusaron de engañar a la modelo.

Es por eso que Mery del Cerro hizo un posteo donde llamó la atención de sus seguidores e, indirectamente, aclaró la situación. “Qué linda que es la vida, pero qué difícil por momentos. Que todo pasa por algo. Que lo que sucede conviene. Que no hay mal que por bien no venga. Que lo verdaderamente importante son los afectos y sentirse querido. Que me da placer y felicidad un día de sol. Que no hay nada más lindo que un abrazo fuerte a alguien que querés mucho”, escribió la modelo.