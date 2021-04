El estreno de “La Academia”, el nuevo segmento que prepara Marcelo Tinelli para el regreso de ShowMatch, está cada vez más cerca.

Por esa razón, varios de los participantes lucieron sus mejores looks durante el evento de presentación, entre ellos se encontraba Mariana Genesio Peña.

El glamouroso desfile de las diferentes estrellas se dio en los estudios Baires de Don Torcuato, donde se realizó una producción fotográfica de los participantes.

Uno de los vestidos que se ha robado todas las miradas es el que lució Mariana Genesio Peña. Ella resaltó su belleza con un color nude.

El look de gala de Mariana Genesio Peña tenía un tajo hasta la cintura y un escote bastante pronunciado.

Mariana Genesio Peña y su participación en “La Academia”

Mariana Genesio Peña parece estar muy emocionada y a la vez nerviosa por participar en el nuevo reality de Marcelo Tinelli.

“Arrancamos en muy poquitos días a ensayar. Es mucha exposición en disciplinas que uno no ejerce. Es un desafío, lo que más nerviosa me pone es el ida y vuelta con Marcelo Tinelli porque no lo conozco”, explicó.

“El año pasado iba a estar en el Bailando y pasó la pandemia. Me volvieron a llamar, y ahora me enteré que no solo es bailar, sino cantar, va a haber acrobacias y un poco de todo”, dijo la actriz sobre el programa.