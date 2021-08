Mariana Brey cautivó a sus seguidores posando con una malla enteriza cavada beige de espaldas en un balcón.

“Team verano o team invierno?”, escribió la modelo al pie de la publicación, dejando muy clara su postura con el look que eligió a pesar del frío. El posteo sumó más de 28 mil me gusta en algunas horas y parte de sus más de 998 mil seguidores festejaron su osado look en los comentarios.

“Team tuyo”, “Una obra de arte”, “Increíble”, “Qué mujer divina”, fueron algunos de los mensajes que recibió. Otros bromearon por el jugado look a pesar de estar en invierno: “No está medio fresco para andar así?”.

// (Instagram/@BreyMariana)

Lo cierto es que la panelista de Los Ángeles de la Mañana comparte diariamente los looks que usa para ese programa de El Trece con videos en formato reel o fotos. A punto de llegar al millón de seguidores, la periodista luce su trabajada figura sin importar las bajas temperaturas.

// (Instagram/@BreyMariana)

Su cruce con Andrea Taboada

Los Ángeles de la Mañana es uno de los programas estrella en las mañanas de aire de la República Argentina. Este miércoles, la producción de la serie sobre la vida de Ricardo Fort fue uno de los temas de debate que terminó en un fuerte cruce entre Mariana Brey y Andrea Taboada.

Todo comenzó cuando Brey dijo que “lo más interesante (de la vida de Fort) es lo que no se vio sobre su vida, antes de ser famoso”. Y ahí fue cuando Taboada la cruzó, pidiendo por la aparición de Virginia Gallardo, quien habría rechazado participar de la docu-serie: “A los chicos les interesa tener el testimonio de Virginia”.

Mariana Brey discutió con Andrea Taboada en LAM. Instagram | Instagram

La modelo señaló que la aparición de la expareja del chocolatero “es un capricho de niños”, refiriéndose a los herederos de Fort: “Tiene derecho a no creer, ¿cómo te van a obligar a dar un testimonio? Si querés enojarte, enojate”.

Tiene derecho a decir que no Virginia, pero ellos están defraudados, se sienten así, contestó Taboada. Y, como para no ser menos, Brey cerró con un picante comentario: “La defraudación se trabaja en terapia”.