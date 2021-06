Mariana Brey subió un poco la temperatura de la provincia de Buenos Aires, que tan baja estuvo en los últimos días. Es que la panelista de “Los Ángeles de la mañana” (El Trece) bailó desde su cama con un conjunto de lencería.

La quilmeña es una de las periodistas más destacadas de la actualidad en el mundo del espectáculo. En el programa que conduce Ángel de Brito es una de las voces más autorizadas para hablar sobre cuestiones que pocos saben.

Mariana Brey Instagram | Instagram

Además, su popularidad fue en crecimiento desde que participó, por ejemplo, en el segmento “Bienvenidos a Bordo” (El Trece). Allí la comunicadora es una de los tantos famosos invitados para ser parte de los juegos que entrega premios al público.

Más allá de esto, Brey es una mujer que se mantiene muy activa en sus redes sociales. En Instagram, por caso, ya cuenta con 970 mil seguidores, quienes suelen quedar cautivados con los posteos de Mariana.

Mariana Brey Instagram | Instagram

Brey, a menudo, publica fotos en las que deja ver mucha piel. Así fue en las últimas horas, cuando se mostró en un video, mientras bailaba arrodillada en su cama con un conjunto de lencería blanco. “¡El frío a mi no me detiene! ¿Se nota? Y a vos, ¿como te trata el frío?”, redactó.

El posteo alcanzó los 19 mil me gusta y cientos de comentarios positivos en las primeras 20 horas.

Mariana Brey sufrió un accidente

En uno de los últimos programas de “Los Ángeles de la mañana”, de Brito observó que Mariana Brey tenía una venda en su muñeca. Antes no lo había notado y por eso decidió preguntarle qué le había pasado en pleno programa.

“Me esguincé. Yo también soy bailarina”, bromeó la periodista, pero luego explicó por qué se lesionó. “En realidad, no fue bailando, fue empujando un carrito de supermercado. Se ve que no es lo mío. Cinthia (Fernández) me mandó automáticamente a un médico que me resolvió el tema”, dijo.