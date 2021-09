Mariana Brey sorprendió a sus seguidores con una foto vintage en bikini durante unas vacaciones en Brasil.

La periodista hizo una dura reflexión en su pie de foto, recordando la época en la que se tomó la instantánea y asegurando que “ese era un tiempo triste”. Parte de sus más de un millón de seguidores la bancaron en los comentarios y juntó más de 19 mil likes en pocas horas.

Si bien comentaba que era un momento “aparentemente feliz” con cierta ironía, soslayó que se trataba de un “crecimiento interno” y que “ya había pasado mucho ruido y mucho silencio” sobre ella.

“Ya había tomado varias decisiones importantes laborales y personales. Estaba aprendiendo y creciendo. Al igual que ahora. Tomando las riendas de mi vida. Haciéndome cargo de quien quiero ser y cómo quiero ser”, cerró.

“Hermosa reflexión”, “Igual a Lali”, “Bonita”, fueron parte del mix de comentarios que recibió, entre halagando la figura que ostentaba hace 11 años (hoy tiene 43), aplaudiendo (con emojis) su reflexión y comparándola con Lali Espósito por un supuesto parecido.

El apodo que le puso a Luciana Salazar

Mariana Brey fulminó a Luciana Salazar en Los Ángeles de la Mañana. Sus críticas se basaron en las quejas que tienen los compañeros de la modelo, que participa en La Academia.

“La reina de la vagancia, ¿de qué trabajó Luciana? No le gusta ensayar”, dijo la periodista. Cinthia Fernández sumó información acerca del desempeño de Luli: “No va a todos los ensayos. Tengo una datita jugosa que no sé si les va a gustar”.

“A ella no le gusta ensayar, no está yendo a todos los ensayos, Jorgito Moliniers no la banca más y se adhiere a este reclamo su coach”, reveló la ex precandidata a diputada. “No le gusta laburar”, cerró Brey.