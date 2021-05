María Pedraza se ha convertido en una de las actriz españolas más populares gracias a sus actuaciones en “La Casa de Papel” y “Élite”, las dos series españolas de Netflix.

La actriz de 25 años ha demostrado varias veces su gran amor por la playa y los paisajes paradisíacos, desde donde suele sorprender con sesiones de fotos increíbles.

María Pedraza (Instagram/mariapedraza_)

En esta oportunidad, la nacida en Madrid posó frente a la cámara con una bikini de color azul que tenía pequeños estampados en forma de flores blancas.

Al parecer, María Pedraza disfrutó de una tarde de sol y mar sobre un yate. Este pequeño paseo resultó en un éxito total dentro de sus casi 12 millones de seguidores, incluido el cantante Alejandro Sanz, quien comentó con varios emojis de besos y un delfín.

María Pedraza (Instagram/mariapedraza_)

El estilo “total black” de María Pedraza

María Pedraza se robó varios suspiros con un conjunto en color negro que combinó con un maquillaje fuerte en forma de “Smokey eyes” en el mismo tono, además de su cabello en rulos.

María Pedraza (Instagram/mariapedraza_)

“La piel de no rozarla con la piel, se va agrietando. Los labios de no rozarlos con los labios, se van secando. Los ojos de no cruzarlos con los ojos, se van cerrando. El cuerpo de no sentirlo con el cuerpo, se va olvidando. El alma de no entregarla con el alma, se va muriendo”, escribió la actriz junto a su publicación.