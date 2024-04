María Pedraza, al mejor estilo cowgirl, brilló con un look ultra atrevido

María Pedraza es una de las actrices españolas más influyentes del momento. La artista marca tendencia y siempre está un paso adelante sobre las últimas novedades del mundo de la moda. En Instagram tiene más de 11 millones de seguidores. La actriz saltó a la fama por sus papeles en las exitosas series como “La casa de papel” y “Élite”.

Top cut out y jean trendy: María Pedraza brilló con un look de campo ultra sensual Foto: instagram

La joven no solo triunfa como actriz, sino que también deslumbra con sus looks. Su estilo marca tendencia y desprende sensualidad a cada paso. Sus publicaciones obtienen miles de likes y siempre sorprende con sus imágenes y videos compartidos.

María Pedraza pasó un día de campo rodeada de naturaleza y acompañada de un peculiar amigo: un caballo color alazán de espectacular pelaje. La actriz posó con su nuevo amigo y encandiló miradas con la increíble sesión de fotos.

La actriz posó con un look super trendy. La parte superior, un top cut out y la parte inferior, un pantalón de jean estilo cargo de calce holgado. Una prenda must del momento y que será la estrella en esta temporada de otoño.

Complementó el look llevando el cabello atado. Para el maquillaje apostó por el delineado negro para los ojos y lápiz labial en color nude con brillo.

María Pedraza cautivó corazones con un outfit ultra trendy

María Pedraza encandila a cada paso con su estilo. Dueña de un carisma único que traspasa la pantalla, no hay tendencia que se le escape. Siempre al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda, despliega estilo y sensualidad en cada imagen que comparte.

María Pedraza brilló con un look de campo mega tendencia. Un top con cut out y un jean de calce holgado. Sin lugar a dudas, la actriz sabe como marcar tendencia y es la reina de los must de la temporada.