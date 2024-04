María Pedraza cosechó suspiros en Instagram con un outfit de un exclusivo diseñador

María Pedraza es una de las actrices españolas más influyentes del momento. Saltó a la fama por sus papeles en las exitosas series como “La casa de papel” y “Élite”. La artista marca tendencia y siempre está un paso adelante sobre las últimas novedades del mundo de la moda. En Instagram tiene más de 11 millones de seguidores.

María Pedraza cosechó suspiros con un outfit de un exclusivo diseñador Foto: María Pedraza

Desprende todo su talento y sensualidad con cada una de las publicaciones que comparte con sus seguidores. Vanguardista destaca con cada una de sus fotos y videos. Logra combinar diferentes estilos y logra combinaciones super trendy que marcan tendencia y causa sensación.

María Pedraza compartió en su Instagram una serie de fotografías en donde se la ve posando con un look exclusivo. La actriz modeló con prendas must de esta temporada de la importante firma Versace. La parte superior, un sweater a rayas en color blanco y negro. De calce holgado, mostrando piel. La parte inferior, una minifalda tableada en color negra mega corta. Combinó el look con unas medias traslúcidas en color negro y unas sandalias de taco bajo con hebilla en color plateado.

Como accesorio lució un aplique en forma de moño para sujetar parte de su cabello. Para el maquillaje optó por delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rosado con brillos. La actriz deslumbró y revolucionó a sus fans con el look elegante y muy chic.

La publicación fue un rotundo éxito y los likes no tardaron en llegar. Sin lugar a dudas, la joven actriz sabe como marcar tendencia y no pasar desapercibida.

La actriz cautiva a sus fans con su estilo lleno de glamour y sensualidad. Marca tendencia y es una it girl de la moda. Dueña de un estilo único, jamás pasa desapercibida y se lleva todos los aplausos del público.

María Pedraza conquistó miradas con un look super exclusivo de la firma Versace. Un sweater que será trendy durante esta temporada de otoño combinado con una minifalda tableada que también pisa fuerte para esta estación del año.