Luciana Salazar compartió para Navidad fotos antiguas de Palito Ortega y Evangelina

Luciana Salazar es una de las famosas que más llama la atención en las redes sociales. Con una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, a lo largo de su carrera supo ser modelo de revista, actriz y conductora.

Actualmente, la modelo tiene una gran cantidad de seguidores que esperan ansiosos cada uno de sus posteos y la Navidad fue la excusa perfecta para que compartiera con ellos su look para la Nochebuena pero también algunas fotos del baúl de los recuerdos.

Luciana Salazar cautiva a sus fanáticos en Instagram Foto: instagram

El look de Luciana Salazar para la Nochebuena

La modelo eligió un clásico a la hora de buscar en el placard el look perfecto para pasar la Navidad: Lulipop eligió un vestido rojo cut out corto y bien al cuerpo que remarcó su figura. La rubia no dudó en compartir el look final con sus fanáticos en Instagram, que siempre están a la espera de sus nuevos posteos y novedades.

En pocas horas la rubia cosechó miles de likes y cientos de comentarios que evidenciaron que sus fans quedaron fascinados con la escultural figura de la modelo.

¿QUÉ PARENTESCO HAY ENTRE LUCIANA SALAZAR, EVANGELINA SALAZAR Y PALITO ORTEGA?

Luciana Salazar es sobrina de la actriz Evangelina Salazar y del cantante y compositor Palito Ortega. De esta manera, la mamá de Matilda es prima de la actriz Julieta Ortega, del director Luis Ortega, del productor Sebastián Ortega y de los músicos Rosario y Emanuel Ortega.

Los recuerdos que compartió Luciana Salazar en Instagram Foto: Instagram

Debido a que su tía Evangelina Salazar se casó con Palito Ortega, Luciana Salazar pasó a tener relación familiar con el cantante y compartieron varias festividades juntos, de ahí los recuerdos que Lulipop aprovechó para compartir esta Navidad.

Además de las fotos de sus tíos, la rubia también compartió algunas fotos del recuerdo junto a sus hermanas Camila, Morisol y Maite.

Los recuerdos que compartió Luli Salazar Foto: Instagram

En las fotos también aparecieron recuerdos junto a sus abuelos Artur y Chochi y con sus primos durante la infancia.

Los recuerdos que compartió Luciana Salazar Foto: Instagram