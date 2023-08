Tras el estreno de “Barbie”, la nueva película de Margot Robbie, el color rosa se volvió tendencia en todo el mundo para hombres y mujeres de cualquier edad. Y Lourdes Sánchez no se quiso quedar fuera del último grito de la moda y se subió al Barbie Core con un traje de plumas que se robó todas las miradas.

A través de sus redes sociales, la artista compartió en detalle su atuendo elegido para participar de la foto del “Bailando 2023″ junto a Marcelo Tinelli y todas las figuras que participarán del certamen en esta nueva temporada. Para ello eligió un conjunto total pink con brillo, abertura en las caderas y guantes para rendirle honor al estilo que ya se volvió un clásico.

Lourdes Sánchez llevó el Barbie Core a otro nivel con su traje de plumas y abertura en las caderas Foto: Instagram/lourdesanchezok

En su perfil de Instagram con más de 3 millones de seguidores, la prometida del Chato Prada se expresó: “Barbie girl #Bailando2023″ y recibió más de 7 mil “me gusta” en pocas horas. El estilismo estuvo en manos de Fabi Pereyra, Cristina Cagnina y Luli Gugli quienes se ocuparon del make up, el peinado y las uñas, respectivamente.

“Ayyy que bomba”, “Hermosa mujer, la mejor Lourdes”, “Diosa total, amor” y “Estas preciosa” fueron algunos de los mensajes que recibió en comentarios de parte de sus admiradores.

Lourdes Sánchez llevó el Barbie Core a otro nivel con su traje de plumas y abertura en las caderas Foto: Instagram/lourdesanchezok

El incómodo momento de Lourdes Sánchez con Coti Romero

En la fotografía oficial del ciclo que se emitirá por América a partir de este lunes 28 de agosto, Lourdes Sánchez se topó con la ex Gran Hermano Coti Romero, quien también será parte de la competencia esta temporada. Al encontrarse con la joven oriunda de Corrientes, la bailarina atravesó un momento “rara”.

“Me pasó también que tuve una situación rara con Coti, pero me chupa un hu... Lo conozco a su bailarín y lo saludo. Estaba Coti al lado, la agarro de los hombros y la saludo, pero no me miró a la cara. No me dio vuelta la cara, pero fue raro. Le dije ‘bol... te estoy saludando’, y me fui, ya está”, disparó en el programa radial “Por si las Moscas”.