Lottie Rae, la británica que brinda el particular “servicio de limpieza sin ropa”

Lottie Rae tiene 32 años y se dedica a una tarea muy particular: es empleada doméstica... pero sin limpia sin ropa. Comenzó con este trabajo hace seis años, con un salario impactante: cobra alrededor de 60 dólares la hora.

A lo largo de este tiempo, Rae tuvo todo tipo de clientes: algunos quieren compañía, otros son nudistas y, como es de esperarse, también quienes esperan “algo más”. “Hay un hombre con el que he trabajado todos estos años que es nudista. Él está desnudo cuando llego, tomando café. Luego jugamos con el perro y recién me pongo a trabajar”, contó a medios británicos.

“Hay unas pocas personas que llaman con la seguridad de que obtendrán algo más”, asegura la mujer, que dice “tener muy en claro” que su trabajo “es limpiar”. El argumento de ese puñado de clientes es que ya han llamado a otras mujeres que brindan servicio como el de ella, pero con un “plus”.

“El dinero definitivamente ha ayudado. No lo haría si no me cerrara la ganacia”, expresa Rae, que reconoce haber tenido miedo al principio. “. dijo la mujer. “Al primer trabajo para el que me contrataron terminé no yendo. Hasta que pensé en mi futuro y dije ‘puedo hacer esto´”, explicó.

En cuanto a cómo toman esta particular tarea sus conocidos y seres queridos señala: “Mis amigos y familiares saben lo que hago, pero creo que se preguntan por qué lo hago, piensan que todos los hombres son raros y dan miedo pero básicamente me crucé con buenas personas”.

También tuvo suerte con la aceptación de sus parejas: “Durante los últimos seis años he tenido varias relaciones y todos han estado de acuerdo con eso. Mi pareja ahora me apoya, pero muchos de sus amigos consideran que es un trabajo raro”.