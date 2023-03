Wanda Nara se llevó todas las miradas al mostrarse con un look de entre casa y sin ropa interior

Wanda Nara es muy activa en su perfil de Instagram, ya que siendo este una de sus herramientas de trabajo, suele compartir con frecuencia las actividades que realiza, los eventos a los que asiste y los lugares que visita ante sus 16 millones de seguidores.

Wanda Nara enamoró con su posteo. Foto: instagram.com/wanda_nara

Pero así también, presenta los vestuarios que utiliza en cada ocasión, marcando al mismo tiempo su versatilidad, en tanto que puede pasar de un look sofisticado y costoso que pertenecen a firmas reconocidas como Louis Vuitton o Dolce & Gabanna, a un look de entre casa con gran facilidad y comodidad.

Wanda Nara conquistó con su look casual. Foto: Gentileza Instagram.

Tal es el caso del posteo que realizó en su perfil de Instagram hace solo algunas horas, a través del cual presentó el look de ‘entre casa’ que utilizó para salir. Se trató de un top gris de cuello tortuga al que acompañó con un pantalón deportivo negro tiro alto con tres franjas decorativas blancas a los costados, y suecos blancos. Sin embargo, la modelo no pierde oportunidad de lucir su lado sensual, ya que dejó entrever la ausencia de ropa interior al utilizar una prenda superior ajustada.

Cuál fue el “autorregaló” de Wanda Nara

Con la leyenda “Como me estoy portando muy bien, me compre un regalo” acompañando el posteo que realizó hace solo 14 horas, la modelo compartió cuál fue su nueva gran adquisición, y se trató nada más ni nada menos que de un lujoso auto, más específicamente, de un Audi 0km que fue a retirar acompañada por uno de sus hijos.

El posteo reunió casi 360 mil corazones rojos y más de 3 mil comentarios, desde los cuales sus seguidores realizaron humorísticas comparaciones entre lo que Wanda lograba comprar por “portarse bien”, y lo que ellos podían conseguir.

Wanda Nara Foto: Gentileza Instagram.

“Yo como me estaba portando bien me compre 3 pares de medias”, “Yo estaba medio tristona y me compré un paquete de macucas de precios cuidados”, “Yo me quise recompensar por portarme bien y hoy me di el lujo de comprarme 3 tiras de caramelo Fizz... tres, podrán?”, “Quien pudiera 😍 yo cuando tengo algo de plata me auto regalo una hamburguesa”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.