Los mejores vestidos para salir de noche de Antonella Ravinale, la supuesta novia de Mauro de Gran Hermano

Mauro de Gran Hermano hace algunas semanas abandonó la casa más famosa y ha decidido dar un nuevo paso en su vida personal. Tras romper su silencio amoroso, confirmó que está conociendo a Antonella Ravinale, una reconocida periodista que trabaja en C5N y escribe para Crónica.

“Nos estamos conociendo”, aseguró Mauro de Gran Hermano cuando fue consultado por la joven con la que se lo vio en un popular boliche de la Ciudad de Buenos Aires. Antonella Ravinale, además de su labor periodística, conduce un segmento de ecología y medio ambiente en C5N. Se la ha visto muy cercana al exparticipante durante el último fin de semana en un reconocido boliche frecuentado por famosos.

Esta nueva relación marca el inicio de una nueva etapa para el exparticipante de Gran Hermano, quien busca dejar atrás su paso por el reality show y comenzar una nueva historia de amor.

Los impactantes looks de la nueva novia de Mauro de Gran Hermano

Antonella Ravinale, reconocida periodista de C5N y colaboradora de Crónica, no solo conquista con su pluma y talento, sino que también se ha convertido en una referente de la moda nocturna porteña. Sus osados looks y su estilo único la han posicionado como una verdadera reina de la noche.

En sus redes sociales, la periodista suele compartir fotos de sus outfits más llamativos, dejando a sus seguidores con la boca abierta. Uno de sus looks que más causó furor fue un vestido cut out con escote irregular de lentejuelas en color violeta. Las fotos, tomadas de frente al espejo del ascensor, no solo mostraban la belleza del vestido, sino también el peinado semi recogido con su pelo lacio, que complementaba a la perfección el outfit.

En otro de sus posteos, Antonella Ravinale deslumbró con un look más clásico y elegante, compuesto por un corset de gamuza negro con ballenas y una pollera de la misma tela, larga y al cuerpo. El corset marcaba su figura a la perfección, mientras que la pollera fluida le daba un toque de sofisticación.

Para aquellos que buscan algo más osado, Antonella Ravinale también tiene opciones. En una de sus fotos, la periodista luce un top con abertura en el centro y que se ata en el cuello, combinado con una pollera corta al cuerpo. Para completar el estilismo, agregó un blazer que le daba un toque de rock and roll.