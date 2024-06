El fuerte cruce entre Emmanuel y Furia en Gran Hermano 2024: “¿A quién le debes tu trono?”

Emmanuel Vich y Juliana “Furia” Scaglione volvieron a protagonizar un fuerte cruce dentro de la casa de Gran Hermano 2024. Lo que empezó como una actividad distendida, terminó en una disputa caliente.

La actividad entre los participantes de Gran Hermano consistía en llenar una especie de curriculum vitae luego del certamen. El problema entre el cordobés y la bonaerense se desató cuando tocó redactar la ficha de Martín Ku.

Emmanuel estaba llenando la ficha de Martín Ku. Foto: Captura de pantalla

VIDEO GRAN HERMANO: EL FUERTE CRUCE ENTRE EMMANUEL Y FURIA

“Todo lo que yo quiera decir no lo va a poner Emma. A mí me hicieron mierda y no me dejan poner nada”, arrojó Furia mientras el peluquero escribía. Unos segundos más tarde, explotó: ”Todos sabemos quién sos y la forra del programa este de mier$% soy yo”.

Ante este escenario, Emma consultó: “¿Por qué tanto drama cuando hay que poner cosas sobre personalidad?”. Mientras tanto, Furia mostraba su molestia mientras comía, tomó el fibrón y arrojó su enojo.

“Este es un mentiroso, rey del imperio...”, expresó Furia en voz alta mientras anotaba. Por su parte, Emma indicó: “No es actuar por caliente. Baja un cambio flaca, sentate y cállate”.

Finalmente, Furia se puso cara a cara con Emma y le cuestionó: “¿Quién te cuida? Vamos a ver quien te cuida ahora, ¿A quién le debes tu trono?”.