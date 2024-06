¿Hasta cuándo? Furia no aguantó más y explotó contra Emmanuel en Gran Hermano 2024: “Cerra el or...”

Gran Hermano 2024 ha sido un hito en Argentina. Los Congelados, premios, familiares y peleas han sido algunas cosas que han marcado a esta nueva edición.

Los momentos más picantes del programa han tenido relación con Juliana, uno de los jugadores que ha generado mayor repercusión por su personalidad y estrategia en el juego.

Furía criticó dos provincias argentinas y cayó muy mal en los fans del programa.

“A mí, los silencio de mier** no me los hacen cuando vengo, ¿eh?”, habría recriminado la doble de riesgo porque los hermanitos hicieron silencio con su presencia.

Ante sus actitudes, las cosas han llegado a ponerse tensas en Gran Hermano 2024. Uno de estos casos ocurrió este 7 de junio, cuando la hermanita apuntó contra Emmanuel y Martín en una dinámica.

Así fue la disputa entre Furia, Emmanuel y Martín de Gran Hermano 2024

El hecho ocurrió en medio de una dinámica, que consistía en hacerle un CV a los hermanitos con sus características y personalidades.

Tras realizarlo, llegó el turno de Martín y Emmanuel comenzó a escribir la respuesta de sus compañeros. Fue en ese momento cuando Juliana explotó.

¿Hasta cuándo? Furia no aguantó más y explotó contra Martín y Emmanuel en Gran Hermano 2024: “Cerra el or...” Foto: Tronk

“Todo lo que quiera decir no lo va a poner Emma. Todo bien, pero a mi me hicieron mir** y no puedo decir nada”, expresó la doble de riesgo con suma molestia.

Seguidamente, pese a los intentos de Nicolás por calmarla, la hermanita apuntó contra ellos: “No, no me vas a cerrar el or**, me cansé, me cansé, me cansé, Me autocancelo. Cerrá el or**, cerrá el or**, cerrá el or**”.

Sin querer terminar, Juliana argumentó que estaban poniendo cualidades muy lindas a Martín. Por tanto, consideró que no era lo correcto porque lo hacían ver perfecto en Gran Hermano 2024.

“Es a propósito esto. Vos que sos, ¿El más bueno del mundo?”, determinó la jugadora con molestia, a lo que Martín expresó: ¿Y qué dije yo?”.

Luego de ello, Furia quiso escribir las “cualidades” de Martín al describirlo como mentiroso y Rey del Imperio. Fue ahí cuando el cordobés no aguantó más.

“Claro, no hagas actuar por caliente, bajá un cambio”, aseguró el cordobés con cansancio, a lo que Furia recalcó: “”¿Quién te cuida gil? ¿Te cuida él o te cuido yo?”.

Finalmente, Juliana le increpó sobre a quién le debía el trono. En ese momento, Emmanuel aseguró que él se había ganado su puesto en el reality.