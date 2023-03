Laurita Fernández no suelta al verano y enamoró a todos en microbikini desde las termas

Cuando el otoño ya llegó para quedarse con un marcado descenso de la temperatura, Laurita Fernández no logra soltar aún al verano y posó en microbikini para sus redes sociales.

La conductora de “Bienvenidos a bordo” se tomó el fin de semana de relax y se instaló en un complejo termal en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aies. Desde uno de los piletones del lugar, la conductora dejó ver su figura con un conjunto de ropa interior negro con tiras cruzadas.

Laurita Fernández en su finde semana en las termas Foto: instagram/Holasoylaurita

Se trató de su más reciente posteo en la cuenta de Instagram que recibió hasta el momento 59 mil “me gusta” y comentarios como: “A difrutar, bien merecido lo tenés Laura”, “Hermosa. Sos la actriz más bonita de la televisión argentina”, “Gracias por todo, te queremos” y “Te amo”.

Antes del estreno de “Matilda, el musical” -que la tendrá como protagonista en la piel de la Señorita Miel, junto a José María Listorti, Fernanda Metilli y Radagast-, la también modelo dejó espiar parte de su fin de semana y a través de las historias reveló que viajó con su novio Claudio “Peluca” Brusca y una amiga de la pareja.

Cómo hacen Laurita Fernández y su novio para trabajar juntos

Lo cierto es que la bailarina y el productor se conocieron en los estudios de El Trece después de trabajar juntos en el programa de juegos de la tarde. Luego comenzaron a salir y trabajar juntos se volvió un desafío.

Es así como “El Pelu” explicó que encontraron la fórmula para poder compartir el trabajo. “Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”, comenzó en un móvil con El Pollo Álvarez.

E indicó su secreto: “Creo que me complemento. Me encanta que ella me dijo ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, pero sí a veces es medio raro cuando sentís que querés darle un beso o tocarla porque al lado están tus compañeros de laburo”