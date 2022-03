Laurita Fernández no deja de cautivar a sus 4.7 millones de seguidores de Instagram con cada una de las publicaciones que realiza.

Laurita Fernández sorprende a sus 4.7 millones de seguidores. Foto: https://www.instagram.com/holasoylaurita/

En esta ocasión, la bailarina compartió una serie de imágenes en la que luce un look súper canchero: bucaneras, biker y un buzo gris. “All you need is...”, escribió en el pie del posteo, el cual tiene miles de likes y cientos de comentarios.

Laurita Fernández y un look súper canchero. Foto: Instagram/@holasoylau

“Siempre tan divina”, “Amé el look”, “Tremendo look”, “Eres linda y carismática”, “Hermosa, que buen look”, “La más hermosa”, “Diosa total!! Sos una Laura, te amamos reina”, fueron algunos de los elogios que recibió.

Laurita Fernández y un look súper canchero. Foto: Instagram/@holasoylau

Qué dijo Fede Bal sobre Laurita Fernández

Después de que se conociera la noticia de que Laurita Fernández había finalizado su relación con Nicolás Cabré, muchos seguidores fantasiaron con la idea de una nueva oportunidad entre la actriz y el hijo de Carmen Barbieri.

La pareja terminó en los últimos meses del 2021 y parece ser que será el punto final.

En diálogo para “Agarrate Catalina” (AM 110 La Once Diez), el actor se expresó al respecto. “Yo creo que laboralmente vamos a terminar juntos algún día. Estuvimos a punto en un proyecto”, indicó.

Laurita Fernández y Fede Bal en 2018 (Foto:Web)

“Dejamos de ser novios y nuestros caminos se separaron, y está bien que eso pase. Yo la amé y creo que ella a mí también. Fuimos muy felices”, concluyó.