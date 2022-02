Laurita Fernández disfruta de su tiempo libre en verano mientras reemplaza a Guido Kaczka en “Bienvenidos a Bordo”. En los ratos que está fuera del aire aprovecha para estar en su casa y descansar de su agitada vida laboral y en medio de los días de calor sacó a relucir su bikini para darse un chapuzón en la pileta.

La bailarina compartió con todos sus seguidores de Instagram un cautivante video desde la piscina donde mostró cómo nadaba al ritmo de “Tu no me conoces”, la nueva canción de Tini Stoessel y Danny Ocean. Arriba de una colchoneta inflable, la ex de Nicolás Cabré dejó ver su espalda mientras daba unas patadas en el agua.

La modelo, Laurita Fernandez, posando para sus fans Foto: Instagram

“Yo tengo los pies en la tierra pero floto”, manifestó en la descripción de su post de Instagram replicando una estrofa del single. El video alcanzó en poco tiempo cientos de reproducciones y más de 30 mil “me gusta” de parte de su comunidad de fans.

Al ver las imágenes, los usuarios no tardaron en reaccionar y le dejaron mensajes en los comentarios como “Que linda sirenita”, “La más linda”, “Hermosa” y “Que mujer tan hermosa”.

La reacción de Laurita Fernández al ver al doble de uno de sus ex

Durante el segmento de “los parecidos” en el ciclo de entretenimiento de El Trece, la conductora se sorprendió con un participante idéntico a Fede Hoppe, una de sus ex parejas. Al verlo lo reconoció al instante y el resto de sus compañeras en el estudio también.

La precesia del joven que se presentó como el doble del productor generó un gran clima de humor en el programa por la historia que tuvo la bailarina con él. No hizo falta decir el nombre de su ex al aire, pero sí lo disfrazó para que su similitud fuera mayor y le puso unos auriculares en la cabez.

Barby Franco también lo reconoció enseguida al igual que el locutor y entre ellos se hacian chistes, gestos y miradas que en un principio pusieron un poco nerviosa a Laurita, ya que no se lo esparaba.