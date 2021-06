Larissa Riquelme es una de las modelos más extravagantes de Paraguay. Y es de las más activas en Instagram, red social que suele utilizar con bastante frecuencia para mostrar su vida ante sus más de 1.6 millones de seguidores.

Ella es una fiel amante del cuidado corporal. Por eso, no es descabellado verla publicitando algunos productos para concretar dicho fin. En estos tiempos, se sabe, las empresas confían en las celebridades para que compartan los productos.

El outfit de oficina de Larissa Riquelme.

En esta oportunidad, Larissa posteó una foto para lucir unos zapatos que le dieron con tacos altos. Pero, además, llevaba puesto una blusa print y una minifalda. Su outfit enamoró a todos sus admiradores.

“Buen día… Damos color a este día gris. Mi frase de hoy: no es la apariencia es la esencia, no es el dinero es la educación, no es la ropa es la clase. ¿La tuya cuál es?”, escribió en su publicación la paraguaya.

El outfit de oficina de Larissa Riquelme.

En las primeras dos horas tuvo más de 14 mil me gusta y cientos de comentarios en los que elogiaban a la modelo que comenzó a ser famosa gracias a su aparición en las tribunas de los estadios en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Pasión por el fútbol

Larissa Riquelme comenzó a tener popularidad después de que las cámaras la tomaran en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Ella viajó al continente africano para alentar a su selección.

El outfit de oficina de Larissa Riquelme.

A diferencia de como se la ve en la actualidad, Riquelme optaba por utilizar una vestimenta en la que dejaba ver mucha piel. Así estaba en los estadios y también en las inmediaciones de los mismos donde daba entrevistas a los medios.

Poco a poco fue aumentando su fama. De tal manera que se asentó en la televisión local e, incluso, llegó hasta la Argentina para participar de los segmentos producidos por Marcelo Tinelli.

Larissa Riquelme en Sudáfrica 2010.

Es una apasionada del fútbol y eso mismo le dio la posibilidad de convertirse en una celebridad. Además, tiene fanatismo por coleccionar camisetas de diferentes equipos. La gran mayoría son de Sudamérica.