Larissa Riquelme recibió el frío desde la cama y no le teme a las fotografías con poca ropa. Es que la joven sabe cómo enloquecer a sus admiradores en Instagram y provoca reacciones con cada posteo.

Ahora, la modelo paraguaya mostró una galería de imágenes donde se la ve con un camisón con breteles finitos y una bata haciendo juego. Todo el conjunto es de raso color rosa viejo con detalles en blanco.

Larissa posa sentada en el suelo, sobre una alfombra peluda de color muy blanco y el detalle llega al pasar las distintas fotografías. En una solo publica un par de pantuflas peludas de color negro.

Como texto, escribió: “El verdadero líder; corrige sin ofender, orienta sin humillar, corrige en privado, elogia en público....! Linda noche mi gente bella a pedido de ustedes gano la opción 2. Me encanta esta”.

Y los comentarios no se hicieron esperar: “Linda, te amo”, “Guau, mi amor” y algunos más efusivos, como: “Qué hermosa foto, qué linda eres y qué pies más preciosos”.

Pero el que se destaca es: “¡Me quedé sin palabras, además ya te las he dicho todas, bonita, hermosa, diosa y te comento que tendré otra noche de insomnio por lo alborotados que me dejas a los ratones!

Por su publicación Larissa obtuvo 12 mil “Me gusta” y cientos de comentarios de algunos de sus más de 1.6 millones de seguidores.

Luego de su aparición en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde recibió el nombre de “la novia del Mundial” la modelo paraguaya saltó a la fama y esta nunca paró de crecer.

Su amor por el fútbol

La modelo aprovechó su exposición pública muy bien y ahora participa de varios programas de televisión en su país como actriz de comedia.

Pero también aprovecha los trabajos como modelo que le ofrecen y los comparte en sus redes, donde se pueden seguir las publicidades de las que participa.