No hay dudas de que Larissa Riquelme (36) es una de las influencers del momento. Es que la modelo es muy activa en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de un millón de seguidores.

“Artista internacional, modelo profesional, conductora de TV y Style Influencer”, así se define en la red social, en la cual aprovecha para compartir su día a día con sus fanáticos. Además, deja fascinados a los usuarios con sus publicaciones.

Esta vez, la imagen que se llevó todas las miradas fue una postal de la modelo disfrutando y teniendo un momento de relax, tomando sol al borde de la pileta.

La modelo reflexionó a través de Instagram.

En la foto, se puede ver a Larissa Riquelme luciendo una malla enteriza de color rojo y blanco, estampada, y con un sombrero elegante. Rápidamente, esta publicación fue el motivo por el que la influencer recibió miles de likes y cientos de comentarios.

Un emoji de dos corazones y una mariposa fueron los que utilizó para describir la serie de imágenes que posteó.

Larissa Riquelme cautivó a sus seguidores con una enteriza.

“Diosaaaa”, “Hermosa”, “Bonita”, “Hermosa sales. Besitos para tí. Larissa”, “La chica más sexy”, “Me encantas, me fascinas y me gustas mucho princesa” y “Naciste para brillar no dejes que nadie apague tu brillo”, fueron solo algunos de los muchos halagos.

Por qué la apodan “la nena del mundial”

A Larissa Riquelme la bautizaron de esta manera durante el mundial de Sudáfrica 2010 cuando fue fotografiada al celebrar un gol durante el partido entre Paraguay e Italia. También, lo que llamó la atención fue que la modelo guardaba su teléfono en el escote de sus camisetas.