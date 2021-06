Lana Rhoades es una de las actrices más conocidas dentro de la industria de cine para adultos. Y también tiene mucho éxito en sus redes, especialmente en Instagram, donde cuenta con 16 millones de seguidores.

Lana Rhoades Instagram | Instagram

La actriz la rompe como influencer, además es modelo y tiene su propio podcast llamado “3 Girls 1 Kitchen”. Actúa desde los 20 años y cinco años después ha ganado fama internacional.

En una de sus publicaciones recientes, Lana posó con un vestido negro que se ata con dos lazos al frente y apenas lograron taparla.

Lana Rhoades Foto: Instagram @/lanarhoades

El diminuto outfit abraza su cintura y el pecho pero dejando ver mucha piel a través de los recortes. Con la lujosa Miami de fondo, enamoró a todos sus fans.

En otro posteo del mismo look, pero acostada en la cama, dejó ver sus imoresionantes ojos azules mientras tomaba un café y como, efectivamente, se le escapó todo. Pero la actriz fue discreta y se tapó con un emoji, apenas venciendo la censura de la red social.

Lana Rhoades Foto: Instagram @/lanarhoades

El anuncio de su embarazo

Lana Rhoades anunció su embarazo hace tan solo una semana y la noticia fue una sorpresa para muchos. Es que la actriz de ascendencia checoslovaca recibió felicitaciones así como críticas.

A pesar de no revelar quien es el padre del bebé, la actriz contó que su primer hijo llegará al mundo el próximo 13 de enero. Y mientras que amigos y fans la saludaron, otros usuarios la criticaron por tener un hijo a pesar de su trabajo.

Lana Rhoades Instagram | Instagram

Entre ellos, algunos decían que el hijo tendría una horrible vida debido a las películas que hace su mamá y que los compañeros del colegio la habrían visto en sus actuaciones.

En respuesta, Lana escribió: “Vivimos en un mundo donde la misoginia y el sexismo no solo se aceptan sino que se elogian. Las mujeres jóvenes vulnerables son aprovechadas todos los días por la trata y las industrias del sexo por igual. No es una broma ni una burla. Este tipo de comportamiento debería ser rechazado por la sociedad, no por la mujer”.