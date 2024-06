Lali es una de las artistas más queridas de la escena musical Argentina. Su actitud y carisma traspasa la pantalla. Genera furor a cada paso que da. Su estilo es único y le pone su sello a cada nuevo proyecto que emprende.

Lali Espósito lució una prenda mega trendy en el mítico recital de Duki en Madrid Foto: instagram

En Instagram tiene más de 12 millones de seguidores y cada publicación que comparte se convierte en tendencia. Lali capturó miradas con un outfit muy rockero, canchero y sensual.

La intérprete de “Disciplina” encandila Instagram con cada una de las fotografías que comparte con sus fantásticos y audaces outfits. A cada look le pone su sello único. Vanguardista y chic cautiva con cada prenda que elige para vestir.

En esta ocasión, Lali asistió al recital de Duki en Madrid. Allí el joven cantante argentino dio un recital único y muchos de sus amigos de la escena musical viajaron para participar en este importante momento.

Lali compartió un video en donde se la puede observar en la previa del recital esperando para ingresar al estadio con un outfit muy canchero y rockero. La artista lució la prenda trendy del momento que es tendencia en esta temporada 2024.

La intérprete de “Quienes son?”, posó con una espectacular campera estilo saco camisa de cuero en color negro. Un look ideal para asistir a un recital y disfrutar del show. Sin lugar a dudas, a Lali ninguna tendencia se le escapa.

Complementó el look con un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos y lápiz labial en color rojo oscuro. Los likes no tardaron de llegar y enamoró a todos con su look.

Lali encendió Instagram con un outfit total black ultra trendy

La artista está un paso adelante en cuanto a las novedades en el mundo de la moda. Combina a la perfección diferentes estilos y su sello e impronta son únicos. En esta ocasión, asistió al concierto de Duki en Madrid y se llevó todas las miradas con su look.

Lali posó con una campera estilo saco camisa de cuero. Un must de esta temporada otoño- invierno 2024. Un complemento que no puede faltar en el guardarropa. Sus fans alucinaron y los halagos invadieron la publicación.