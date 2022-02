Lali Espósito es una de las cantantes del momento. Su último tema llamado “Disciplina” salió hace un mes y ya se convirtió en un Hit del verano. En Youtube tiene más de 3 millones de reproducciones y en Spotify la cifra es similar.

Su voz suena en todas las radios del país. Pero la actriz va por más: hasta no revolucionar las redes sociales no va a parar. Esta semana cautivó a sus fans con un look fatal.

Después de su paso por la peluquería, Lali Espósito hizo una sesión de fotos para mostrar su nuevo look. Foto: web

Lali fue al programa de TV español “El Hormiguero” y se mostró con un hermoso vestido plateado brilloso con cientas de lentejuelas. El escote era abierto dejando lucir un corpiño que hacía juego con la tela del traje.

Largo hasta las rodillas y con unas botas de cuero para cerrar el conjunto, la cantante encandiló a los televidentes.

El vestido que usó Lali Espósito en "El Hormiguero". Foto: Instagram

“Qué divertido visitar El Hormiguero. Gracias por recibirme con tanta buena onda. Pablo Motos tiene un equipazo. Gracias también a la gente por su cariño y vibra. ¡Viva España!” escribió en su cuenta de Instagram y a los pocos minutos tuvo más de 40 mil “me gustas”.

Lali Espósito durante su entrevista en el programa español "El Hormiguero". Foto: Instagram

Al inicio de la entrevista, Lali convenció al conductor del programa de bailar su última canción “Disciplina” que tiene una coreo muy particular: ¡Se volvió uno de los trends más usados en Tiktok!

Lali Espósito durante su entrevista en el programa español "El Hormiguero". Foto: Instagram

Con muchas dudas, Pablo Motos aceptó la propuesta y esto fue lo que pasó:

La confesión de Lali Espósito en TV: un papelón con Leonel Messi

“Te juro que no soy así todo el rato, te quiero”, dijo entre risas la actriz cuando fue invitada al programa español El Hormiguero 3.0.

La cantante comentó en el programa “El Hormiguero” que vivió una situación que le generó muchísima vergüenza.

“Vieron que en Instagram tenemos la opcion de ‘Mejores Amigos’ en las Historias. Lo que ve todo el mundo y lo que ve un grupo reducido que uno decide” explicó. “Bueno, yo tengo ‘Mejores Amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que no quiero que vean 10 millones de personas, para que nadie se ofenda, ni piensen: ‘¿Qué le pasa a esta loca?’”.

Lali Espósito hablando de Leonel Messi Foto: Instagram

“Subo cosas raras y subí algo gracioso, bizarro de mi vida” dijo Lali al reconocido conductor de TV. “De repente me doy cuenta que lo vió Leo Messi. Y ¡Ay! Me dio un poco de cosa. Me dio vergüenza que Leo vea esa cara social de mi vida, estando con mis amigos, gritando...”

“Yo lo agregué a ‘Mejores Amigos’ ¿Cómo no voy a tener a mi compatriota, el número uno en el mundo en mi lista?” declaró entre risas y mirando a cámara dijo: “Ay, Leo, te juro que yo no soy así todo el rato. Pero no me dejes de seguir. ¡Te quiero!”.