Lali Espósito compartió una explosiva foto sin ropa y recién salida de la ducha

Luego de permanecer algunas semanas en España a la cabeza de grandes proyectos y tras su gira internacional, Lali Espósito regresó hace algunos días a la Argentina. La actriz fue muy bien recibida por sus amigos y familiares que la esperaban para poder festejar su cumpleaños en su hogar.

Tras el reencuentro con su círculo más íntimo, la estrella del pop nacional completó su agenda con más eventos sociales como el cumpleaños de Charly García, un reencuentro con sus excompañeros de “Casi Ángeles” como Mery del Cerro, Nico Vázquez y Gimena Accardi, y para meterse en el estudio a crear nueva música.

Lali Espósito con los ex "Casi Ángeles" Foto: instagram/lalioficial

Sus primeros días en la Argentina quedaron registrados en una publicación en redes sociales donde la intérprete de “N5″ subió un carrete de fotos aleatorias de sus encuentros y salidas más destacadas. Pero en su reciente publicación en Instagram, Lali sorprendió a sus más de 11.2 millones de seguidores con una imagen de alto voltaje.

La diva de la música subió a su perfil una fotografía que se llevó todas las miradas al mostrarse completamente sin ropa y como recién salida de darse un baño. En la postal se la puede ver en la intimidad del baño, con algunas gotas de agua sobre su cuerpo y con el pelo mojado.

La sugestiva pose se llevó miles de corazones rojos de parte de sus admiradores y sumó todo tipo de comentarios que elogiaron su ardiente figura. “Este carrete de vuelta a casa empieza con una de las mejores fotos de mi vida”, comenzó en la descripción del post en alusión a la imagen con Charly García.

Lali Espósito en el cumpleaños de Charly García Foto: instagram/lalioficial

También reflexionó: “Vi a mis amigos y a mi familia. Célebre mi cumpleaños y la vida. Lloré de emoción y me reí muchísimo. Me hice la revolución solar y tomé decisiones claves. Me quedé hasta las 8am bailando con amigas descalza en el pasto. Me sentí perdida y segura dentro del mismo día. Me metí en el estudio de vuelta con el triunvirato del pop y ¡magia!”.

Lali Espósito incendió las redes Foto: instagram/lalioficial

Y cerró en clave para todos sus fans: “Estoy contenta e inspirada por todo lo vivido, pero sobre todo estoy entusiasmada y manija por LO QUE VIENE AHORA”. Así figuras de la farándula argentina como Celeste Cid, Paula Chaves y Verónica Lozano le respondieron con mensajes de amor como emojis y dulces palabras.

Cuándo se estrena la nueva serie de Lali Espósito

La artista regresó al país justo a tiempo para el estreno de “El fin del Amor”, su nueva serie que la tiene de protagonista. La ficción, que ya lanzó el trailer oficial, se estrena el próximo 4 de noviembre por Amazon Prime Video.