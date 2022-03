El día martes, Lali Espósito compartió a través de Instagram Stories un video publicado en su cuenta de TikTok, la cual tiene más de 5.2 millones de seguidores. En la historia podemos ver a la cantante y actriz bailar desde su camarín en el rodaje de Sky Rojo, con su compañero de elenco Miguel Ángel Silvestre detrás.

En el video se la puede ver a Lali bailando al ritmo de “Bong Bing” de la artista Cristale ft. Laa Lee, lanzada este año 2022. Por otra parte, la cantante y actriz luce un look total black súper rocker que, podría ser tanto un outfit de ella como de su personaje Wendy en Sky Rojo.

Los looks de Lali y Wendy

Lali se encuentra inmersa en el rodaje de la tercera temporada de la serie española Sky Rojo y, como no podía ser de otra manera, a continuación te compartimos los looks de la cantante y actriz que bien podrían ser lucidos por su personaje en la historia.

Lali Espósito y sus looks al estilo Wendy de 'Sky Rojo'.

Con un estilo súper canchero y dejándose llevar por el glam, Lali comparte día a día looks osados que dejan a su más de 10.3 millones de seguidores boquiabiertos, logrando alcanzar un promedio de más de 300 mil corazones por publicación.

Lali Espósito y sus looks al estilo Wendy de 'Sky Rojo'. Foto: Instagram/lalioficial

La cantante y actriz no solo sorprende durante sus shows y videoclips con sus looks de otro planeta sino que, en las diferentes entrevistas televisas que ha realizado o, en shows como La Voz Argentina, la podemos ver lucir outfits que son los de una verdadera estrella del pop y que nos recuerdan a celebridades de los ‘00 como Megan Fox, Britney Spears o las Kardashian.

Lali Espósito y sus looks al estilo Wendy de 'Sky Rojo'. Foto: Instagram

Sea un outfit de noche o a plena luz del día, Lali brilla a más no poder no solo por el glam de sus looks sino que, por su energía arrasadora que hace que millones se volteen a verla. Sin duda alguna, la cantante y actriz tiene una carrera impresionante pero, este es solo el inicio de lo que promete ser un camino lleno de éxitos tanto artísticos como dentro del mundo fashionista.