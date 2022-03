Lali Espósito es una de las celebridades argentinas más famosas a nivel internacional, siendo conocida en el resto de los países de Latinoamérica, en España, y habiendo dado shows en los Estados Unidos junto a otros músicos urbanos. Sus fans adoran no solo sus actuaciones y música sino que, quedan enamorados cada vez que comparte sus looks. En esta oportunidad, sus seguidores notaron la similitud de una sesión de fotos de la actriz y cantante con una producción de la actriz del momento Zendaya.

El look de Lali Espósito al estilo Zendaya. Foto: Vía País

En la producción de Zendaya la podemos ver lucir un blazer marinero de color azul marino con incrustaciones y accesorios de coral. La sesión de fotos fue parte de una campaña que la actriz de “Euphoria” realizó junto a Squarespace, una empresa para creadores de sitios web. La campaña fue todo un éxito, contando la publicación con más de 8 millones de corazones.

El look de Lali Espósito al estilo Zendaya. Foto: Vía País

Por su parte, a Lali la podemos ver lucir un corset estilo marino, con estampado de corales y flora de mar, lo cual, junto al estampado animal, es una de las tendencias protagonistas de la temporada primavera-verano 2022. Además, podemos notar que la actriz y cantante lleva puesto un collar con un dije de estrella de mar que, junto a sus pose con las manos en su rostro, crea un look y una puesta en escena muy similar a la de Zendaya.

La sesión de fotos de Lali desde la playa

En su cuenta de Instagram, Lali compartió una sesión de fotos a puro calor desde la playa que se robó los corazones de todos sus fans. Mimetizada con el color de la arena, podemos ver a la actriz y cantante lucir un palazo de color beige y una bikini del mismo tono que su piel con estampado de flores caribeñas.

La sesión de fotos de Lali desde la playa. Foto: Instagram/Lali

En cuanto a su make up y cabello, podemos ver como estos son súper naturales pero a su vez logran sensualidad. Su rostro está maquillado de tal forma que, da la sensación de que, no lleva ningún producto puesto; este estilo es conocido como make up no make up y es tendencia en las celebridades más famosas, en las más prestigiadas pasarelas y en las revistas especializadas del mundo fashionista.

La sesión de fotos de Lali desde la playa. Foto: Instagram/Lali Espós

La publicación fue un verdadero furor, contando con más de 770 mil corazones y miles de comentarios de sus seguidores “Hermosa Lali 💝”, “😍😍😍”, “Maravillosa🔥”, “QUE BOMBAAA”, “Divinaaaa”, “FUEGAAA”, “Wowww 🔥🔥”, “La más linda de toda la Argentina”, “Naa no lo puedo creer 🔥”, “No sos real 😍”, “No podes más de linda 🔥”, “TRE-MEN-DA”, “Me enamoré de tu look 😍”, “AYY ME ENCANTÓ” eran alguno de los muchos de ellos.