La vez que Cami Homs encendió Instagram en lencería blanca de encaje con transparencias

Cami Homs es indudablemente una de las influencers del momento. En su cuenta de Instagram tiene más de un millón de seguidores con los que día a día comparte algunas de sus mejores producciones, momentos en familia y hasta colaboraciones con reconocidas marcas con las que hace publicidad.

Desde su separación de Rodrigo De Paul y el escándalo que protagonizaron con Tini Stoessel, Cami comenzó su carrera en los medios de comunicación y logró el apoyo de miles de seguidores en sus redes sociales. Es por eso que no duda en compartir con sus fanáticos su mejor contenido para mantenerlos al día.

La vez que Cami Homs enamoró en lencería. Foto: Instagram

En uno de sus posteos más exitosos, Cami Homs se animó a posar en lencería blanca de encaje con transparencias. En la foto se puede ver la parte superior del conjunto, que complementa a la perfección con un jean y el pelo suelto sobre los hombros.

“Primero, amate a ti misma”, escribió en el epígrafe de la publicación, que en poco tiempo acumuló más de 50 mil likes y cientos de comentarios de sus fanáticos, elogiándola por su belleza.

La mamá de Cami Homs apuntó contra Tini Stoessel y estalló de furia

El fin de la relación de Camila con Rodrigo de Paul fue muy mediático, ya que se acusó al futbolista de infidelidad. Además, al poco tiempo se puso en una relación con la cantante, Tini Stoessel. Y en los últimos días hizo eco el comentario de Tini, quien aclaró que ella nunca se cargó a una familia, como se la acusó en los últimos años.

Sin filtro, Tini Stoessel soltó una frase letal sobre Rodrigo De Paul y Cami Homs: "Yo no me cargué ninguna familia"

Los periodistas de LAM (América) fueron a hablar con la mamá de Cami Homs, Liliana Fontán. “No me hagas calentar por una pelotudez”, dijo Liliana al ver las declaraciones de la cantante. Y luego agregó: “si ella dice que no se cargó a ninguna familia, que viva tranquila pensando eso”. Por último, agregó irónicamente: “qué linda. Que bueno que tenga ese pensamiento”.