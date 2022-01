A principios de diciembre, Flor Peña (47) se creó una cuenta en “Divas Play”, una plataforma para adultos. Es por esto que la actriz comparte varias fotografías al borde de la censura para invitar a sus seguidores a “ver más”.

Esta vez, encendió las redes y causó furor entre las millones de personas que la siguen con una postal en blanco y negro, un atuendo transparente con brillos y una minibombacha negra.

Flor Peña Foto: Instagram/flor_de_p

“En Instagram con la mano... pero en @divasplayok con... adiviná o mejor pasar por mi perfil y miralo”, escribió en el pie de la publicación, la cual tiene más de 70 mil likes y cientos de comentarios.

Flor Peña al borde de la censura en Instagram. Foto: Instagram/@flor_de_p

“Que linda que sos”, “¿Por qué sos tan linda bebé?”, “Sos hermosa Flor”, “Preciosa”, “Como siempre toda una diosa, divina y bellísima”, entre otros.

El abrupto final de “Flor de Equipo”, el programa de Flor Peña

Este miércoles, Flor Peña sorprendió con un posteo en su Instagram en el que anunciaba el final de su programa “Flor de Equipo” (Telefe).

Al otro día, en una nueva edición del ciclo, explicó la decisión de priorizar su trabajo como actriz y su familia.

Florencia Peña compartió un sentido mensaje expresando su nostalgia por el fin de Flor de Equipo.

“Se me está complicando la vida, se me están complicando los proyectos de actriz porque yo básicamente soy actriz. Yo estoy filmando mi segunda película, termino muy tarde a la noche. Me cuesta, tengo tres hijos”, comentó entre lágrimas.