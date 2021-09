Tanto Lali Espósito (29) como Tini Stoessel (24) son unas de las cantantes favoritas de miles de adolescentes y jóvenes no solo de Argentina sino también de otros países del mundo. Sin embargo, ante la popularidad que tienen, muchas veces se han circulado comentarios de que habría una cierta rivalidad entre ambas.

El escándalo comenzó cuando el periodista Ángel de Brito brindó una información. Es que, el conductor de “Los ángeles de la mañana” anunció que existiría la posibilidad de que Lali y Tini podrían compartir escenario juntas en un show organizado con alrededor de 40 artistas para homenajear al personal de salud por su trabajo en pandemia, pero la actriz protagonista de “Sky Rojo” se habría negado cuando se enteró de que la cantante también participaría.

“No me baje de ningún show, chiques”, expresó la jurada de La Voz Argentina en su cuenta oficial de Twitter, dejando en claro que nunca tomó la decisión de dar a un paso al costado de este recital y agregó: “¡Jamás fue real que me hayan convocado! De hecho, nunca entendí de que hablaban hasta ahora”.

Qué dijo sobre esto Tini Stoessel

Ante las repercusiones, los seguidores de la voz del éxito “Miénteme”, no dudaron un segundo en consultarle qué había pasado a través de sus historias de Instagram. “¿Cuándo algo con Lali?”, indagó un usuario.

“Ojalá pronto”, respondió la actriz con corazones y etiquetó a Lali en el comentario. Así, también dejó en claro que no existe ninguna rivalidad con su colega y que además tienen una excelente relación.