Soledad Aquino, la madre de Candelaria y Micaela Tinelli, sorprendió una vez más en Instagram con una imagen que llamó la atención de sus seguidores y de los fanáticos de sus hijas.

La ex de Marcelo Tinelli publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto retro donde luce parecida a Candelaria y Micaela, sobre todo a esta última.

Sus followers no tardaron en notar el parecido entre madre e hijas. “¿Mica, sos vos?”, comentó un usuario en el posteo.

“Tremendo flequi a los 20″, escribió Aquino en el pie de la foto color sepia que compartió con sus más de 5900 seguidores, donde a sus 20 años se la ve con un flequillo, similar al que usa Micaela.

No es la primera vez que Aquino comparte una imagen vintage en las redes sociales. de la Hace un tiempo, publicó una foto de la infancia de Micaela y Candelaria, viajando en sulky junto a ella.

“Las chicas me gastan, me viven gastando siempre, sobre todo Candelaria, que es una ácida. Me saca la ficha al toque de cualquier cosa”, reveló en un audio de WhatsApp meses atrás, luego de que Candelaria afirmara: “Mamá nos liquida en Instagram”.